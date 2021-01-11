Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nı okumak için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde okul bahçesine giden 96 yaşındaki Fermude Cangül ile ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmak istediğini söyledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Mehmet Emin Tuna Ortaokulu'nda düzenlenen bayrak törenine katılan 96 yaşındaki Fermude Cangül'ün fotoğrafını paylaştı.
Asırlık çınar Cangül'ün ifadelerini aktaran Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk... Fotoğraf, Sivas'tan. 96 yaşındaki Fermude Cangül annemiz, bayrağıyla koşmuş okul bahçesine. 'Töreni duyar duymaz heyecanla bekledim' diyor. Kendisiyle ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmayı diliyorum."
Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk... Fotoğraf, Sivas’tan. 96 yaşındaki Fermude Cangül annemiz, bayrağıyla koşmuş okul bahçesine. “Töreni duyar duymaz heyecanla bekledim.” diyor. Kendisiyle ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmayı diliyorum. pic.twitter.com/EhmTq60MIg— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 11, 2021