Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
İkili arasında görüşme basına kapalı yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan KKTC
Son Haberler
- 21:57
- 21:50
- 21:47
- 21:26
- 21:41
Sıradaki Haber
Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz