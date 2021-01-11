Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken yakalanmalarının ardından 6 Ocak'ta yurda getirilen şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan zanlılar, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Buradaki işlemlerin ardından Fidan ve Güre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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