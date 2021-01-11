TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret ederek, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi.

Basın mensuplarının yeni yılda Meclis çalışmalarının neler olacağına yönelik sorusunu yanıtlayan Şentop, yeni bir hükümet sistemine geçişin olduğunu ve TBMM İçtüzüğü'nün oldukça eski olduğunu söyledi.

Yeni sisteme göre Meclis'i biraz daha yasama alanında etkin hale getirecek enstrümanların iç tüzükte olması gerektiğini ifade eden Şentop, eskiden kanun önerilerinin iki şekilde yapılabildiğini, milletvekillerinin önerilerinin kanun teklifi, hükümetin önerilerinin ise kanun tasarısı olduğunu ancak artık tasarının sistemden çıktığını, sadece milletvekillerinin kanun teklifi verebildiğini anımsattı.

"Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur"

Şentop, eski sistemde hükümetin sadece tasarı yoluyla kanun önerisinde bulunmadığını belirterek, "Tekliflerle ilgili altyapı çalışmalarının Meclis'te yapılması lazım ve bu bakımdan özellikle Meclis komisyonlarına biraz daha fazla çalışma imkanı tanımak ve elindeki enstrümanları arttırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bakımdan, yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım. Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir" ifadelerini kullandı.

Bu konuda farklı ülkelerdeki uygulamalar üzerine çalışmalar yapıldığını ifade eden Şentop, "Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum" dedi.

"Meclisin açılışının 100. yıl dönümüne ilişkin aksayan çalışmalar tamamlanacak"

2021 yılının İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü olduğunu dile getiren Şentop, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasına ilişkin bir teklif hazırladığını ve siyasi partilerin hepsinin destek vermesiyle bunun kabul edildiğini söyledi.

Şentop, İstiklal Marşı'nın o tarihte kabulünün aynı zamanda TBMM'nin İstiklal Harbi'nin artık kazanıldığına dair bir kanaate sahip olması anlamına geldiğini söyleyerek, konuya ilişkin birçok çalışmanın ve serginin de olacağını kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, 1921 Anayasası'nın kabulünün de 100. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 20, 21 ve 22 Ocak tarihlerinde konuya ilişkin bir sempozyum düzenleneceğini duyurarak, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümüne ilişkin aksayan, ertelenen çalışmaları da tamamlayacaklarını söyledi.

