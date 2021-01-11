Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 2021 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

'Ekonomimizin direncini korumayı başardık'

Koronavirüs salgınının ülkemize sıçramasıyla, zaten güçlü olan sağlık alt yapımızı yeni açtığımız hastanelerle güçlendirdik. Ekonomide de aldığımız tedbirlerle salgının ülkemize gelişini geciktirerek büyüme oranımızı artırdık. Önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık.

'Kriz tellallarının payına yine hüsran düştü'

Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına yine hüsran düştü. 2021 büyümenin sürdürüleceği bir yıl olacak. Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz.

'Küresel ekonominin küçüldüğü bir dönemde ekonomimiz büyüdü'

Ekim ayında sanayicilerimiz tarihimizin en yüksek aylık üretimini gerçekleştirdi. Bu yılın ilk haftasında borsa endeksi yüzde 4,3'lük artışla rekor tazeledi. Küresel ekonominin yüzde 4'ten fazla küçüldüğü bir dönemde ekonomimiz büyüdü.

'Bunların derdi milletle, milletin tercihleriyledir'

Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin asıl amacını gayet iyi biliyoruz. Bunların derdi milletle, milletin tercihleriyledir. Teröriste terörist demekten bile aciz sözde genel başkanı CHP seçmeninin sağduyusuna, aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz. Türkiye vesayet günlerini geride bırakmıştır. Artık bu ülkede Cumhurbaşkanı milletin yarısından fazlasının iradesiyle belirleniyor. Uzunca bir süre demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor.

'Türk demokrasisi bu çukur zihniyeti hak etmiyor'

Kaos denemeleriyle 83 milyonun huzurunu kaçıranlar karşılarında hukuku bulmaya devam edecek. Milletimiz, geçmişte defalarca maruz kaldığı felaketlerin müsebbiblerini deşifre etti. İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür. Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti, siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor.

'2023 hedeflerini engelleyemeyecekler'

Milletimizle birlikte son nefesimize kadar hak yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar. Demokraside ve kalkınmada 2023 hedeflerini engelleyemeyecekler. Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.

'Her alanda su tasarrufu yapmak zorundayız'

Ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız, barajların bir kısmının tamamen boşaldığı bir dönemdeyiz. Hep birlikte tedbir almalıyız. Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.https://t.co/1LJVehcUgI pic.twitter.com/GDeTglZLQq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 11, 2021

'Hedefimiz altın üretimini 100 tona yükseltmektir'

2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir. İki yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eş değer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. 2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkartacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eş değer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.https://t.co/1LJVehcUgI pic.twitter.com/mMVVzVtUT2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 11, 2021

'Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak'

Koronavirüs salgınının artış hızını aldığımız tedbirlerle, gözle görülür şekilde azaltmayı başardık. Azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sisteminin yükü hafifledi. Vaka sayısının belli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. COVID-19 aşısı belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlayacak.