Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki Akar- Ertuğruloğlu görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığındaki görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.https://t.co/la8o888PnQ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/TEWPnmeBpo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2021

Görüşmede Bakan Akar tarafından;

- Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliği,

- Ada’daki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemi,

- Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceği, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği,

- Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğu vurgulandı.