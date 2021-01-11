Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp gündemiyle toplanacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu.
4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncelleyen ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre veren WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu harekete geçti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yarınki toplahtısında konu ele alınacak.
Toplantıda kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler değerlendirilecek. Toplantı sonrası açıklama yapılacak.
Etiketler: WhatsApp
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