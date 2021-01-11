Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın yaptı. Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına dikkat çekti.



Aydın, “Haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır” dedi.

“Cumhurbaşkanına hakaret”



Aydın ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

