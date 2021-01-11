Diyarbakır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının 24 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda sanığın örgüt hiyerarşisine dahil olarak işlediği fiillerin yoğunluk, çeşitlilik ve süreklilik içerdiği, bu haliyle terör örgütü PKK/KCK'nın üyesi olma suçunu işlediğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Kasım 2020'deki karar duruşmasında Bülbül hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, katıldığı eylem ve etkinlikler ile sanığın savunmasına yer verildi.

Kararda, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda kurulan sözde "yasama organı" konumundaki Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) Bülbül'ün daimi meclis üyeliği, delege ile inanç ve azınlıklar komisyonu üyesi olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Sözde "demokratik özerklik" ilan edilen toplantıya katılmış

Bülbül'ün 3 yılda DTK toplantılarının düzenlendiği binalara, farklı tarihlerde birden fazla giriş çıkış yaptığı, bu toplantıların bazılarında konuşma yaptığı, bazılarında da sanık hakkında konuşulduğunun belirlendiği kaydedilen kararda, sanığın görüntü kayıtlarında sözde "demokratik özerklik" ilan edilen toplantıya da katıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Kararda, Bülbül'ün katıldığı toplantılarda yaptığı konuşmalarda terör örgütü PKK/KCK'yı meşru gösteren ve sahiplenen ifadeler kullandığı, açık kaynak araştırmalarından anlaşıldığı üzere sanığın yayınlanmak üzere silahlı terör örgütü PKK'yı meşru gösteren ve sahiplenen yazılar kaleme aldığı belirtildi.

Bülbül, yargılandığı davanın 26 Kasım 2020'deki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.