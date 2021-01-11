Açıklama Rekabet Kurumundan geldi.

WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.

Tepki çeken güncelleme hakkında soruşturma

Son günlerde WhatsApp kullanıcılarına, "WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine" ilişkin bilgilendirme yapıldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir."

"Kurum'un, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurduğu" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir."