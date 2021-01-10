Kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşma kararı, WhatsApp'a ilginin kısa sürede düşmesine neden oldu.

Zirveye Telegram yerleşti

WhatsApp, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında zirvedeki yerini kaybetti.

WhatsApp, gizlilik sözleşmesini yeniledi, kullanıcıların karara tepkisi gecikmedi. Popüler mesajlaşma uygulaması liderliği rakiplerine kaptırdı.

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da, indirilme sayılarında zirveye Telegram yerleşti.

Telegram'dan Whatsapp'a gönderme

Telegram Messenger'ın Twitter hesabından, Whatsapp'a yönelik bir gönderme yapıldı.

Sosyal medyanın konuştuğu paylaşımda, Ganalı cenaze taşıma ekibinin WhatsApp'ın 'cenazesini' kaldırdığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Bir başka paylaşımda ise, Spiderman (Örümcek Adam) karakterleri olan Facebook ve WhatsApp'ın logolarının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler WhatsApp'ı kullanamayacak

Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurmuştu.

Kullanıcılardan toplanan veriler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, işlem ve ödeme verileri ile konum bilgilerinin de bulunduğu açıklanmıştı.

Yenilenen gizlilik politikasını 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler, WhatsApp'ı kullanamayacak.