Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK işbirliği ile geliştirildi.

Aralık ayında saha kabul çalışmaları tamamlandı. Hizmete girmesi içinse gün sayılıyor. Radar, nisan ayından itibaren Gaziantep Havalimanı'na hizmet vermeye başlayacak.

Birincil ve ikincil gözetim fonksiyonlarını sağlayacak

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşma radar sistemi olan milli gözetim radarının süreklilik testleri Gaziantep'te yapılıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonu sağlayacak.

Dışa bağımlılığı azaltacak

1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak sistem Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacak.

Uluslararası standartlara uygun milli gözetim radarı, 7 gün 24 saat çalışma özelliğine sahip.