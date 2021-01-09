Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi. Temsilcilik açmayan kuruluşlara 5 aşamalı yaptırım getirilmesi kararı alındı. Belirlenen süreler içinde temsilcilik açmayan şirketlere 30 milyon liraya kadar para cezası verildi.

Son aşamada internet erişimi yavaşlatılacak

Türkiye, temsilcilik açmayan sosyal medya şirketlerine para cezasının ardından reklam yasağı getirecek. Son aşamada da internet erişimi yavaşlatılacak.

Temsilcilik açmayı kabul eden şirketlerden ise o güne kadar kesilen para cezalarının 4'te 1'i tahsil edilecek, yaptırımlar kaldırılacak.

Peki, bugüne kadar hangi şirketler temsilcilik açacağını duyurdu?

- VKontakte (VK)

- YouTube

- Dailymotion

- TikTok

Spotify, Netflix ve Amazon Prime Video da RTÜK'ten lisans aldı ve Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Henüz temsilcilik açmayan şirketler

- Facebook

- Instagram

- Periscope

- Twitter

- Pinterest

- LinkedIn