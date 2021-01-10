Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerinin Facebook ile paylaşılacağını duyurdu.

Kullanıcılardan toplanan veriler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, işlem ve ödeme verileri ile konum bilgilerinin de bulunduğu açıklandı.

Bu düzenleme sonrası, popüler mesajlaşma uygulaması Türkiye'de liderliğini kaybetti.

Yerli uygulamalara yönelim var

Konuyla ilgili açıklama yapan teknoloji editörü Hakkı Alkan, "Birçok kişi alternatif uygulamalara geçmiş durumda. Yerli uygulamamız 'BİP' ve 'Dedi' gibi yerli uygulamalarda ciddi bir yönelme var. Bu çok sevindirici bir gelişme" dedi.

BiP uygulamasını 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi indirdi. Uzmanlar da kullanıcılara yerli uygulamaları öneriyor.

"WhatsApp bu mesajı alsın"

Hakkı Alkan sözlerine şöyle devam etti:

"WhatsApp bu mesajı alsın. Biz dik duruş devam ettirelim. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine nasıl itinalı bir şekilde yaklaşılıyorsa bizim ülkemize de itinalı bir şekilde yaklaşılsın. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) almış olduğu kararları kesinlikle vatandaş olarak desteklememiz gerekiyor"

Yenilenen gizlilik politikasını 8 Şubat'a kadar kabul etmeyenler, WhatsApp'ı kullanamayacak.