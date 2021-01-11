Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'a gidiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13-14 Ocak tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu ziyaretinde Karaçi Başkonsolosluğu’nun yeni binasının resmi açılışını da yapacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı Pakistan ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Gerçekleştirilecek görüşmelerde, 7'nci Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na ilişkin hazırlıkların sunumları görüşülecek.
Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı düzenlenecek.
Çavuşoğlu, ziyaretinde, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğu'nun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirecek.
Etiketler: Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan
Son Haberler
- 17:39
- 17:36
- 17:27
- 17:31
- 17:39
Sıradaki Haber
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp gündemiyle toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz