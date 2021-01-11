THY Genel Müdürü Ekşi, yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımının yasaklandığını hatırlattı.

Ekşi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım” ifadelerini kullandı.

Ventilli maske nedir?

Ventilli maske, maskelerin üzerinde ventil adı verilen plastik parçaları bulunan filtreli diye isimlendirilen maskelerdir.

Ventil adı verilen plastik kısım, filtreli maskelerde tek taraflı çalışıyor ve havanın olduğu gibi dışarı çıkmasını sağlıyor.

