Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 02:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 90 gözaltı
İstanbul merkezli 33 ilde aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile gizli sivil yöneticiler olmak üzere 118 şüpheliye yönelik FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 90 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Ankesör soruşturması kapsamda, İstanbul merkezli, toplam 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle, haklarında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı.
Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerler de bulunuyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 90’ını yakaladı.
Zanlılardan 13'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürerken, firari 15 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika
Son Haberler
- 20:40
- 20:25
- 20:06
- 19:44
- 19:49
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz