Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne yardım ve yataklık eden, finansman sağlayan iş birlikçilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, tespit edilen 25 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, cep telefonu ve SIM karta da el konuldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde sözde Kerboran ve Ömeryan kırsal alanında icra edilen operasyonlarda 13 sığınak ve 8 depo kullanılamaz hale getirilirken, 2 kg. plastik patlayıcı madde, EYP yapımında kullanılan malzeme, el telsizi, mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

25 adrese eş zamanlı operasyon

Sığınaklarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda yapılan incelemelerde, örgüt mensupları ile iş birliği içinde olduğu, onlara finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kentte 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyaller ile cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.