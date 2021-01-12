Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 7 Ocak'ta Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu minibüsünde yaptığı aramada ceviz çuvallarının içine gizlenmiş 198 paket halinde 101 kilo 850 gram eroin ele geçirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.