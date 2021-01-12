Sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Edirne Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi ve yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle Güney Çevre Yolu'ndaki bir mermer işletmesini su bastı.

İş yeri çalışanı sabah işyerine geldiklerinde su baskınıyla karşılaştıklarını anlatarak, "Yağmur dün akşamdan beri şiddetli yağıyor. Rögarların taşması nedeniyle su işyerimize girdi. Çok üzgünüz. Depolar su altında. Suyu boşaltmak için çaba sarf ediyoruz. Belediyenin gelip rögarları açmasını bekliyoruz." dedi.

Yağışlar devam edecek

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiğini duyurmuştu.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışın, 24 saat devam edeceği düşünülüyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı.