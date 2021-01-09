Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şamlar Tabiat Parkı'nda yapılan Başakşehir İlçe Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantı sonunda, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na belediye adına düzenlenen "Sıfır Atık Belgesi'ni takdim etti.

Proje kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulumunun tamamlandığını söyleyen Bakan Kurum, "Bu çerçevede ilk Sıfır Atık Belgesi'ni de Başakşehir Belediyesine bugün itibarıyla veriyoruz" dedi.

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Sanayi tesislerinin atıklarını geri dönüştürmek için sistem kurulacak

Sıfır atık bilincinin yaşam kültürü haline gelmesini isteyen Kurum, şunları anlattı:

"Hem atıklarımızı dönüştürmek hem ekonomiye hem istihdama katkı sağlamak için artık çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte 'sıfır atık' anlayışı içerisinde yaşamımızı sürdürmek zorundayız. COVID-19 salgını da aslında net bir şekilde çevre ve doğa hassasiyetimizi artırmamız gerektirdiğini net bir şekilde göstermiştir. O yüzden ben Başakşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi iş birliğinde ilçeye sanayi tesislerinin atıklarının geri dönüştürülmesi noktasında bir sistem kurma kararı aldıklarını söyledi. Kurum, bu sayede atıkların yeniden üretime gönderilebileceğini anlattı.