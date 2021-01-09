Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın sonuçlarına ilişkin, "145 farklı üniversiteden, 1359 farklı projede yer almak üzere 1500 lisans öğrencimizi destekleyeceğiz. Araştırma ekosistemine katkı sağlayacak gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Varank'ın konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Söz konusu programı ilk kez COVID-19 Türkiye Platformu projeleri için başlattıklarını belirten Varank, şunları ifade etti:

"Son çağrısına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla çıktığımız bu program sayesinde özellikle lisans düzeyindeki genç öğrencilerimizin heyecanları, STAR'ı yaygınlaştırmamızın önünü açtı. Sadece lisans öğrencileri için tüm TÜBİTAK destekli projelere bu imkanı getirdik."

"Teoriyle pratiği birleştirebilecekler"

Programla gençlerin eğitim aldıkları alanlarda en başından itibaren saha tecrübesi edineceklerini bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Teoriyle pratiği birleştirebilecekler. Programla lisans öğrencilerimizi yenilikçiliğe, üretime, Ar-Ge çalışmalarına ve bilim insanı olmaya yönlendirmiş olacağız. Bir ürün ortaya çıkarma, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirebilme imkanı bulabilecekler. Özetle, bu genç arkadaşlarımız Milli Teknoloji Hamlemize önemli katkı sağlayacak. Programın gençlerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

ODTÜ ilk sırada yer aldı

Program kapsamında desteklenecek bin 500 öğrenci arasında 147 öğrenciyle ODTÜ ilk sırada yer alırken, bu üniversiteyi 108 bursiyerle İstanbul Teknik Üniversitesi ve 72 öğrenciyle Hacettepe Üniversitesi takip etti.

Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarda 134 bölümden öğrenci STAR bursiyeri oldu. 143 bursiyerle en çok elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencilerinin kabul edildiği programda, bu bölümü 132 öğrenciyle moleküler biyoloji ve genetik, 126 öğrenciyle tıp bölümleri izledi.

145 üniversiteden 793'ü kadın, 707'si erkek olmak üzere toplam 1500 STAR bursiyeri, aylık 750 lira burs alacak.

Öğrenciler, program sonuçlarını "https://star.tubitak.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.