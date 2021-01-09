Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu köprü ve bağlantı yolları sayesinde Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere bölgemizdeki tüm şehirlerimiz arasındaki ulaşım daha kolay, konforlu ve hızlı hale gelecektir. Bu projeyle vakitten ve akaryakıttan da önemli bir tasarruf sağlanacaktır.

Son haftalarda Kömürhan Köprüsü'nden Gölbaşı şehir geçişine, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'nun çeşitli kesimlerine kadar pek çok önemli ulaşım yatırımını hizmete açtık. Diğer alanlarda da dün uzaya fırlattığımız uydudan milli helikopter motorumuza kadar pek çok kritik projeyi yine bu dönemde neticelendirdik.

Bu projelerle Türkiye'nin kalkınma altyapısını sürekli geliştiriyor, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak zemini inşa ediyoruz. Sağlık hizmetlerinden destek programlarına kadar her konuda herkesin örnek aldığı çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın koronavirüs salgınından siyasi ve sosyal kaoslara kadar pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde, hamdolsun Türkiye kendi kalkınma gündeminden taviz vermeden yolunda ilerliyor.

"Rutin bir atamayı fırsata çevirenleri takip ediyoruz"

Elbette bu fotoğraftan rahatsız olanlar çıkıyor. Nitekim rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle, hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik. Biz bu kirli senaryonun aktörlerini gördük.

Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bunları Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ni işgal ederken, orada bira kutularıyla beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Yine oradan Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ne, özellikle kalkıp da kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük. Bölücü terör örgütünü desteklerken gördük. 6-8 Ekim hadiselerinde insanlarımız sokaklarda katledildiği sırada katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ'ye borazanlık yaparken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından kaçıp gittiği evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük.

[Boğaziçi'ndeki rektör protestosu]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü bağlantılı kişilerin ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin fikir ve ifade özgürlüğüyle ilgisi yok. pic.twitter.com/XqPRU7tjKS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2021

Velhasıl milletimizle birlikte biz bunları, her filmin senaryosunda vesayetin, darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti, herkes değişti. Bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var. Türkiye bugünkü seviyesine bunlara rağmen gelmiştir. 2023 hedefine bunlara rağmen ulaşacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye için durmak yok, yola devam.

"Batı, demokrasi konusunda kendini öz eleştiriye tabi tutmalı"

Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. pic.twitter.com/E4ruLYrAE0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 9, 2021

Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar. Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık. İnsanlığın tamamını kucaklayacak köken, renk, inanç, kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu çerçevede şekillenmesini ümit ediyoruz.

Batı, demokrasi konusunda kendini öz eleştiriye tabi tutmalı. BM başta olmak üzere içinde yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda görüşlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz.

Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.