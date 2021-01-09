Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanların yakalanması için çalışmalarını yürütüyor.

Ö.M.G'ye yardım eden kişinin kimliği tespit edildi, kıskıvrak yakalandı

Dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri firari Ö.M.G, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ö.M.G ve ona yardım eden E.K'nın Antalya'da yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar da emniyetin kapsamlı çalışmasını ortaya koydu. Emniyet yetkilileri, Ö.M.G'ye ulaşmak için öncelikle E.K'nın kimliğini tespit etti.

Ekipler, E.K'nın, firari eski jandarma astsubay kıdemli başçavuş Ö.M.G. için sahte kimlik düzenlediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçerek E.K'yı gözaltına aldı.

Ardından E.K'nın Ö.M.G. ile irtibat kurmasını sağlayan polis, buluşma yerine gelen Ö.M.G'yi kıskıvrak yakaladı.

Üzerinden ev anahtarı çıkmasına rağmen sokaklarda yattığını iddia eden ve sessiz kalan Ö.M.G'nin kalabileceği adreslere tek tek bakıldı.

Tanınmamak için saçlarını uzattı

Anahtarın hangi daireye ait olduğu tespit edilse de Ö.M.G, akrabasına ait o dairede kalmadığını öne sürdü.

Emniyette kendisine yöneltilen tüm sorulara, "Bu konu hakkında bir şey diyemem. Bilmiyorum" yanıtını veren Ö.M.G'nin, saklandığı dönemde tanınmamak için saçlarını uzattığı, dışarıya çıkarken şapka ve maske taktığı ortaya çıktı.

Üzerinden çıkan anahtara ait dairedeki kişinin ifadesine başvuruldu ve hakkında işlem yapıldı.

Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor

2019'dan bu yana aranan Ö.M.G. ile kendisine yardım ettiği belirlenen E.K. dün gözaltına alınmıştı. Ö.M.G. tutuklanmış, E.K. de hakkında soruşturma yürütülen ile gönderilmişti.

Ö.M.G, şu suçlardan müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor:

"Terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme."

MİT tırlarının durdurulması ve dava sürecinde neler yaşandı?

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen FETÖ'nün sorumlularından Mustafa İlhan, Ordu'da saklandığı hücre evinde yakalanmıştı.

MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle Mustafa İlhan'ın da aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Sanık İlhan'a da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti.