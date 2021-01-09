Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi'ndeki rektör protestosu: 21 kişi serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı eyleme ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Üniversiteye rektör atamasının ardından pazartesi günü gerçekleştirilen protesto gösterilerinde, görevli memura mukavemet ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 45 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin birçoğunun MLKP ve DHKP-C'nin de aralarında bulunduğu marjinal sol terör örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlendi.
Şüphelilerden 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 21 kişi daha adliyeye sevk edildi. Bu şüpheliler de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi
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