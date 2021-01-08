Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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