Dava, Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Savcılık dönemin Adana Jandarma Bölge komutanı Ali Lapanta, Jandarma Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Davanın ikinci duruşması 29 Ocak Cuma günü yapılacak.