Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 19:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muhsin Yazıcıoğlu davasına 29 Ocak'ta devam edilecek
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasında görevi kötüye kullandıkları suçlamasıyla 4 kamu görevlisinin yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Sanıkların dinlenmesine devam edileceği 2'nci duruşma 29 Ocak'ta görülecek.
Dava, Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.
Savcılık dönemin Adana Jandarma Bölge komutanı Ali Lapanta, Jandarma Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.
Davanın ikinci duruşması 29 Ocak Cuma günü yapılacak.
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