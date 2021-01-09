Esenyurt Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş ve diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Esenyurt genelindeki göç, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, terörle mücadele ve salgın konuları ele alındı.

