Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT tırları davasının firari amiri yakalandı
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.
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Etiketler: MİT
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