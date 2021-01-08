Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ABD'deki bu süreç tüm insanlığı şok etti"

ABD'deki bu süreç tüm insanlığı şok etmiş, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyla sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD medyası, özellikle gezi olaylarında da yine hatırlayın ABD medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları, ne gibi tehditler savurmuştur. Ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık net ortadayken ABD'nin tutumu çok çok farklıydı. O zaman da işin başında demokratlar vardı.

[ABD Kongresi'ne baskın]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir. pic.twitter.com/cIPtF2X3B3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

Demokratlar ne ise Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennim odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte sayın Biden ile Amerika sükuna kavuşur. Bir salgın dönemi yaşıyoruz. Böyle bir salgın döneminde inanıyorum ki hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Ve uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme ABD'nin de girmesi gerekir. Ölenlerin ailelerine de sabırlar dilerken, yaralı olanlara da geçmiş olsun temennilerimi de ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennim odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır. pic.twitter.com/u1zj3SVZxW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

Boğaziçi'ndeki rektör tartışması: Melih Bey'in çok çok başarılı olacağına inanıyorum

Bu işin içinde olan teröristler var. Öğrencilikle alakası olmayan CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten temsili DHKP-C militanıdır. Aynı şekilde bir başka siyasi partinin yönetiminde olanlar bakıyorsunuz orada. YÖK 9 isim teklif etmiştir, Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum. Bunlar öğrenci değil. Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar dışında atanmamıştır. Kaldı ki geçmişine baktığımız zaman o da bu üniversitenin içinde yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce 2 üniversitede rektörlük yapmış bir hocamızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YÖK 9 isim teklif etmiştir, Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum. pic.twitter.com/4pFrXdo6Mv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

Koronavirüs aşılama takvimi: Bütün tedbirleri alacağız

Bizim biliyorsunuz şu anda 3 kaynağımız var 1 Çin, 2 Almanya 3 yerli. Şu anda Çin'den ilk parti geldi. Aynı şekilde bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bu konuda Uğur bey ve eşiyle bu konuda çalışmalarını sağlık bakanımız yapıyor. Aşılarda belli bir takvim içerisinde sağlık bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalar belirlenmek suretiyle uygulama devam edecek. Bir gerçeği daha özellikle vurgulamam lazım. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyalarına benim milletim prim vermeyecektir. Bilim adamlarımızın açıklamaları ortadadır. Buna saygı gösterip inanmamız lazım. Bütün tedbirleri alacağız, tedbirleri aldıktan sonra da neticesine katlanacağız. Bu COVID vakası sıradan bir vaka değil. Adeta asrın vebası. Bunun için de bizim bir devlet başkanı olarak bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Tüm insanlık, ülkeler ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Tüm ekibimizle yaptığımız iş budur. Yarın milletime karşı bu sorumluluğu taşıyamam. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde bu adımları atıyoruz. İlaçları da alacağız, bunların bir kısmını ülkemizde de üreteceğiz.

[Aşılama Çalışmaları]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. pic.twitter.com/DZ3YJct5GN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

Devlet Bahçeli ziyareti: Birliğimizi beraberliğimizi teyit ediyoruz

Zaman zaman sayın Bahçeli'nin bizi ziyaretleri zaman zaman da bizim ziyaretlerimiz oluyor. Bölgedeki faaliyetler, terörle mücadele, sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Kendileri de hükümetin yaptığı çalışmalara yönelik aşarı temennilerini bizlere söylüyor. Bundan sonra da neler yapabiliriz, aramızdaki Cumhur İttifakı'nın güçlenerek devamı için birliğimizi beraberliğimizi teyit ediyoruz.

[Devlet Bahçeli’ye ziyaret]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimiz, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz. https://t.co/4bslUWJtkC pic.twitter.com/wrgZGFwZN9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

Asiltürk ziyareti: Yalnızlığı hissetmememiz lazım

Benim Asiltürk'e ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

[Asiltürk ziyareti]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. pic.twitter.com/ZU5YOtJNa0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

Körfez krizinde çözüm: Hayırlı bir adım

Ambargo'nun kaldırılması körfez için çok çok hayırlı olmuştur. Akrabalık bağlarının aralarında olduğu bu insanların bu şekilde birbirlerine düşman kamplara bölünmesi olumlu bir gelişme değildi. Şu anda bunun başarılmış olması isabetli, hayırlı bir adım olmuştur. Temenni ederiz ki bizim de Körfez'deki konumumuzun yerini alması da körfez iş birliğini daha da iyi hale getirecektir.

[Körfez krizinde çözüm]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ambargo'nun kaldırılması Körfez için çok çok hayırlı olmuştur. Akrabalık bağlarının aralarında olduğu bu insanların bu şekilde birbirlerine düşman kamplara bölünmesi olumlu bir gelişme değildi. https://t.co/lRCFTDOx7R pic.twitter.com/lTpjw74z5N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2021

"Başörtü ile ilgili konuda anayasal noktada herhangi bir sıkıntı yok"

Başörtü ile ilgili konuda anayasal noktada herhangi bir sıkıntı yok. Başörtüsüne karşı çıkanlar Anayasa'dan bir haber. Bizler öyle adımlar attık ki hanım kardeşlerimiz devletin her kademesinde görev almaya başladı. Anayasaya dayalı olarak bu olmaktadır. CHP'li zat bunlardan bir haber olduğu için kalkıp böyle bir karar verici olursa buna güvenemem diye saçma sapan bir açıklama yapıyor. Bundan sonraki süreçte de atılacak adımlar derken birçok kurumda nasıl bayan kardeşlerimiz görev alıyorlarsa, şu anda görüyorsunuz emniyet teşkilatında hanım kardeşlerimiz başları kapalı şekilde görev alabiliyor.