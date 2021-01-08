Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Türksat 5A paylaşımı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, uzaya başarıyla fırlatılan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
Şentop, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5. Nesil Haberleşme Uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Milli gururumuz, Türkiye'nin 5. Nesil Haberleşme Uydusu #Türksat5A uzaya fırlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek. pic.twitter.com/jm0YFkQMnC— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 8, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop Türksat
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