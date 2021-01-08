Şentop, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5. Nesil Haberleşme Uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Milli gururumuz, Türkiye'nin 5. Nesil Haberleşme Uydusu #Türksat5A uzaya fırlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz her alanda olduğu gibi teknolojide de istikbali inşa etmeye devam edecek. pic.twitter.com/jm0YFkQMnC — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 8, 2021