İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Soylu'nun gündeminde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yasa dışı eylem vardı:

"2 gün önce tamamen hukuka uygun bir rektör ataması üzerinden yine bu ülkeyi demokrasi dışı göstermek için önce o üniversiteye mensup olmayan terör örgütleri ile iltisaklı irtibatlı onların güdümünde olay çıkarttılar. Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası. Sonrada güvenliği sağlamaya çalışan güvenlik güçlerimizi hedef tahtasına koydular. Polis üzerinden bu devleti aşağılamaya çalıştılar."

"Kalemlerinizden kan damlatmaya çalıştınız, size koskoca yazıklar olsun"

Diyarbakır'ı dün ziyaret ettiğini anımsatan Soylu, acılı anne babaların yanında olduğunu söyledi.

"O hain terör örgütünün, evlatlarını 9 yaşında kaçırdığı, umutlarını, hayatlarını çaldığı örgütün avukatlığını yapanların da bu ihanete aracılık ettiği o acılı anne babaların yanındaydım. Şu anda arkamda olan kahramanlarıma, sizlere, anne babalarına söylüyorum. Binlerce dolar gazetelerinden maaş alan o insanlara da sesleniyorum, bir gün 9 yaşında kaçırılıp, annesinin kucağından alınıp annesinin hasretiyle kavrulan, babasının akşam eve gelmediği zaman göremediği, o annesinin acısını bir gün vicdanlarınızla beraber yazılarınıza döktünüz mü? Hayır. Kalemleriniz devlete karşı cellatlık için hep bilenmiş olur. Kalemleriniz bu milletin birliğine karşı cellatlık için hep bilenmiş olur. Bir gün bu insanların vicdanına dokunmadınız. Bir gün 'bu ülkenin birliği, beraberliği için nasıl gayret gösteririm' düşüncesi içinde olmadınız. Darbe şakşakçısı oldunuz. 'Darbenin meşruiyetini nasıl sağlarım' diye bir anlayış içinde oldunuz. Terör örgütüne yağdanlık yapanlar, terör örgütüyle kendi anlayışlarını bir tutanlara 'acaba nasıl methiyeler düzerim' diye anlayış içinde oldunuz. İhaneti şerefiniz saydınız ve buna devam ettiniz. Hala saymaya devam ediyorsunuz. 'Bu ülkeyi nasıl karıştırırım, bu ülkenin birliğini, beraberliğini nasıl ortadan kaldırırım, bu ülkenin dünya ile rekabetini nasıl engellerim, bizim evlatlarımız dünyada kendi alanlarında ay yıldızlı bayrağımızı en üst seviyelere çekmesinler diye nasıl gayret içinde olurum?' diye kalemlerinizden kan damlatmaya çalıştınız. Size koskoca yazıklar olsun."

"Çok cepheli taarruz ile karşı karşıyayız"

İçişleri Bakanı Soylu, "kendi sırça köşklerinde otururken milleti aşağılayanların ve nefret kusanların" milletin güneşini söndüremeyeceğini vurguladı:

"Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız. Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva Atı olarak kullanarak tezgahlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız."

"Hırsızlık azaldı"

Soylu, "Vatandaş huzur bulsun" diye 30 bin çarşı ve mahalle bekçisini göreve başlattıklarını, 2020 yılı başında hırsızlığın azaldığını söyledi.