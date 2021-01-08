Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları 4 teröristi tespit etti. Peş peşe düzenlenen hava harekatlarıyla teröristler etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021
Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/1EBbVyuGxI
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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