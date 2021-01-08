Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları 4 teröristi tespit etti. Peş peşe düzenlenen hava harekatlarıyla teröristler etkisiz hale getirildi.