Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aralık ayı nakdi ücret desteği ödemeleri başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
Bugün yapılacak ödemeler banka hesapları üzerinden ulaştırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
Bakan Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanları ve işverenleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Nakdi Ücret Desteği’nin 2 ay daha uzattıklarını da hatırlattı.
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