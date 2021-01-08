Bugün yapılacak ödemeler banka hesapları üzerinden ulaştırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

Bakan Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında çalışanları ve işverenleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Nakdi Ücret Desteği’nin 2 ay daha uzattıklarını da hatırlattı.