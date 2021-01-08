Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürütttüğü '2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturmasında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı işlemlerine devam ediyor.