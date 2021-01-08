Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde, görevli memura mukavemet ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 45 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin birçoğunun MLKP ve DHKP-C'nin de aralarında bulunduğu marjinal sol terör örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlendi.

Şüphelilerden 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 21 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.