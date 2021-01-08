Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boğaziçi'nde rektör protestosu: 21 kişi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Boğaziçi Üniversitesindeki yasa dışı eylemle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltında alınanlardan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasının ardından düzenlenen protesto gösterilerinde, görevli memura mukavemet ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 45 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kişilerin birçoğunun MLKP ve DHKP-C'nin de aralarında bulunduğu marjinal sol terör örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlendi.
Şüphelilerden 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 21 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi
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