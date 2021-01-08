Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan "Hudut Kartalları", Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Yakalanan şüphelilerin FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi.
Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FRapTWQLlx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2021
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı
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