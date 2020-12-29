Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT tırları davasında verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
MİT tırları davasının gerekçesinden: "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır."
Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.
Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.
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