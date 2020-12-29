TBMM Başkanı Mutsafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum" dedi.

İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir.#AylinSözer — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 29, 2020

Şentop, bu suçu işleyen katile yargının hak ettiği en ağır cezayı vereceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Maltepe'de öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürüldü.

İhbar üzerine eve giden polis, kendilerine de yanıcı madde ile saldıran Delbe'yi gözaltına aldı.