Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü.

Polislere de saldırdı

Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı.

Üstünden Sözer'in altınları çıktı

Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

Delbe'ye linç girişimi

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözen'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Borç para istemiş

Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerde, Kemal Delbe'nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen'in evine geldiği öğrenildi.

Şüphelinin, önce Aylin Sözen'in boğazını kestiği ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği belirlendi.

Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Bakan Gül: Caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan cinayetle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Gül, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır." dedi.

Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 29, 2020

Bakan Selçuk, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." dedi.