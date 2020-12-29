Konya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları artırdı.

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "2013-2019 Konya Temiz Hava Eylem Planı"nın güncellenerek "2020-2024 Konya Temiz Hava Eylem Planı" olarak yeninden hayata geçirildiğini vurguladı.

Kentte bulunan 5 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile kükürtdioksit, partikül madde, karbonmonoksit, azotoksitler, ozon gibi parametrelerin ölçüldüğü ve online takibinin yapıldığı da kaydedilen bilgiler arasında.

Kaçak kömür denetimleri kesintisiz sürüyor

Açıklamada, hava kirliliği ile mücadele çalışmalarında kaçak kömürle de etkin bir mücadele sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, kentte bulunan kömür satış noktaları, katı yakıt üreticileri, toptancılar, bayiler ve satıcıların periyodik şekilde denetlendiği ve denetimlerle 71 bin 520 kilo kaçak katı yakıt olmak üzere toplam 327 bin 580 kilo uygunsuz kömür için işlem uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

