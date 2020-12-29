Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, merkez üssü Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Deprem sonrası inşaatına başlanan 18 bin 868 konuttan yapımı bitenler, depremzedelere teslim ediliyor.

Depremde yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek ve Petek sitelerinin bulunduğu bölgede inşa edilen 9 bloklu 179 konuta yerleşen depremzedeler, yeni yıla aileleriyle sıcak yuvalarında girmenin mutluluğunu yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Şimdi evimizdeyiz, mutluyuz"

Depremzedelerden 4 çocuk babası 64 yaşındaki Asım Canpolat, Elazığ'da büyük bir felaket yaşadıklarını, devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem sürecinin çok acı olduğunu kaydeden Canpolat, "O zaman çok sıkıntılar yaşadık ama çok şükür devletimiz her zaman yanımızda oldu. Evlerimizi yaptı. Bu Allah'tan gelen bir felaketti. Şimdi evimizdeyiz mutluyuz. Bizlere bir şey olmadı ama kaybettiğimiz komşularımız oldu" dedi.

Canpolat, devletin sayesinde daha sağlam evlere sahip olduklarını, ikametlerinin depreme dayanıklı yapıldığını aktararak, "Evlerin yapılışını gördük. Artık korkmuyoruz. Yeni yıla bu sağlam evlerde giriyoruz. İnşallah bundan sonra da bir daha öyle bir felaket yaşamayız" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Devletimiz bizi yalnız bırakmadı"

Gelin geldiği ve 16 yıl oturduğu evinin depremde yıkıldığını söyleyen depremzede Özlem Oğraş da, "O gün aklıma geldiğinde halen ağlıyorum. Ama o süreçte devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Kira, gıda, taşınma gibi tüm yardımlar yapıldı. Devletimiz bu süreçte sürekli yanımızda oldu. Her şeyimiz dört dörtlük oldu. Allah bize o acıyı bir daha yaşatmasın. Yeni yıla yeni evimizde gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremzede 74 yaşındaki Mustafa Temizer de 2020 yılının iyi geçmediğini belirterek, hem deprem hem de salgının yaşandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni yıla yeni umutlarla gireceklerini aktaran Temizer, "Devletimizden Allah razı olsun bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi çok şükür ailemizle evimizde oturuyoruz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Deprem olduktan sonra hemen evlerimizi yapıp bizlere teslim ettiler. Yeni yılda evlerimizde huzurla oturmayı istiyoruz" dedi.

Bülent Taykası da depremden sonra hızlı bir şekilde evlerinin yapıldığını dile getirerek, kısa sürede evlerine kavuştuklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]