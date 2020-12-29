Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 1 ayda Fatih ve Ereğli Kapı mahallelerinde 3 evden altın ile farklı adreslerden 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

44 suçtan kaydı var

Polis, yaptığı araştırmada, şüphelinin 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suç kaydı olan Muhammet K. olduğunu belirledi.

Ekiplerin gözaltına aldığı Muhammet K., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

