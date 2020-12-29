Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cezaevinden izinli çıktı, 6 hırsızlık daha yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Aksaray'da 44 suçtan kaydı bulunan ve 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan Muhammet K. 6 hırsızlık suçuna daha karıştı. Polis tarafından yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 1 ayda Fatih ve Ereğli Kapı mahallelerinde 3 evden altın ile farklı adreslerden 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
44 suçtan kaydı var
Polis, yaptığı araştırmada, şüphelinin 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suç kaydı olan Muhammet K. olduğunu belirledi.
Ekiplerin gözaltına aldığı Muhammet K., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
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