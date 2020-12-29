Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Siirt’te uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesi için çalışma başlatıldığı açıklamasını yaptı.
Siir'teki operasyonda 332 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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