Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpeklerden kaçan vaşak ağaca tırmandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sivas'ta merkeze bağlı Üzengi köyünde nesli tükenmekte olan olan vaşak görüntülendi. Köpeklerden kaçan vaşak ağacın tepesine çıktı.
Nesli tükenen vaşak bu kez Sivas merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Zengi köyünde ortaya çıktı.
Köpeklerden korkan vaşak dağlık arazide bir ağacın tepesine çıktı.
Bölgede hayvan otlatan çobanlar ağacın tepesinde bir vaşağın olduğunu fark etti.
Vaşak bir süre sonra köpekler gidince ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı.
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