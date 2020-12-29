Nesli tükenen vaşak bu kez Sivas merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Zengi köyünde ortaya çıktı.

Köpeklerden korkan vaşak dağlık arazide bir ağacın tepesine çıktı.

Bölgede hayvan otlatan çobanlar ağacın tepesinde bir vaşağın olduğunu fark etti.

Vaşak bir süre sonra köpekler gidince ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı.