Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van-Bahçesaray yolu yeniden açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da etkili olan kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray yolu, ekiplerin 1 haftalık temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.
Van'da karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü.
[Fotoğraf: DHA]
Çığ riski nedeniyle kapatılmıştı
Van-Bahçesaray yolu da 22 Aralık'ta çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Bahçesaray'da ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Zaman zaman çığ düşen yol, ekiplerin 1 haftalık yol temizleme çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kar Yağışı
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