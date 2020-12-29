Beyşehir Gölü'nde yılın 365 günü yaşam süren sakar mekeler, Karadiken Mahallesi kıyılarındaki sazlık alana akın etti.

Binlerce sakar meke göl yüzeyinde sürüler halinde hareket ederken gözlendi.

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Daha önce bu kadar sakar mekeyi bir arada görmediğini ifade etti. Bu yıl gölde yaşam süren sakar mekelerin sayısında artış gördüklerini söyledi.

