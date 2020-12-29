Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 43 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine 43 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Adıyaman'da bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Farklı mahallelerdeki 43 evde, karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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