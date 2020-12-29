Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla ilçeye bağlı Yahşiler Mahallesi'nde 861 bin 700 metrekare alana bal ormanı ve 46 farklı bitki türünün bulunacağı tıbbi aromatik bitki bahçesi kurulacağını ifade etti.

Kırsal kalkınmaya destek vermeye devam edeceklerini ve arıcılara tahsis edilecek bal ormanı ile kent ekonomisine katkı sağlanacağını vurgulayan Zolan, “Bal ormanları arıların hayatının sürmesi için çok önemli. Doğada tozlaşmayı sağlayan arılar yok olursa hayat da yok olur, üretim azalır yaşamın devamı zorlaşır. Bu noktada arıların var olması ve sağlıklı ortamlarda bulunması lazım. Bal ormanı da inşallah buna vesile olacaktır” dedi.

Açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya arasında “Yahşiler Bal Ormanı Tesis, Bakım ve İşletilmesi Protokolü” imzalandığı kaydedildi.

