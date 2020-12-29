İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir kişinin 2 dükkânını satmaya çalışan bir çete tespit etti.

KOM, 1 milyon TL değerindeki dükkânları 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen 8 kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler operasyon için düğmeye bastı

Şüphelilerin tapudaki satış işlemlerinde, mal sahibine ait sahte kimlik düzenledikleri, kimlikte de benzer bir kişinin fotoğrafını kullandıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7’si gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.