Sahte kimlik ve dublörle, başkasının dükkânlarını satan 5 kişi tutuklandı
Mersin'de bir kişinin 2 dükkânını, sahte kimlik ve dublör kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin 5 üyesi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir kişinin 2 dükkânını satmaya çalışan bir çete tespit etti.
KOM, 1 milyon TL değerindeki dükkânları 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen 8 kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.
Ekipler operasyon için düğmeye bastı
Şüphelilerin tapudaki satış işlemlerinde, mal sahibine ait sahte kimlik düzenledikleri, kimlikte de benzer bir kişinin fotoğrafını kullandıkları belirlendi.
Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 7’si gözaltına alındı. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.